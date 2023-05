Révolution qui swing : La danse à réinventer les rencontres

Le réalisateur argentin Juan José Campanella avec son filme El Secreto de sus ojos (2009), Dans ses yeux, nous prouve que l’unique chose inchangeable dans l’être humain ce sont ses passions, qui avec le temps peuvent s’élargir, mais pas disparaître. Et à Radio Campus Angers FM 103Mhz il n’est pas différent ! Les passions sont partagées.

Pierre DAIM est un passionné par la musique et pratique aujourd’hui plusieurs types de danses, passion que lui rappel son enfance au Guadalupe. L’invité de la troisième édition d’Accent d’Ici – L’art et la culture en version locale nous fait voyager sous les pas des traditionnelles folks, comme la tarentelle ou la valsa, le tango et la salsa, et surtout le swing par le lindy hop et charleston à travers son parcours de vie et passion.

Nous avons parlé de la danse dans presque tous ses états : Petite révolution des rencontres. Manifestation d’une recherche spirituelle. Expression corporelle et artistique et, pourquoi pas, un simple plaisir anodin.

Un mardi sur deux à 14h, depuis le 20 septembre, votre journaliste culturelle Bárbara Cardoso vous présente Accent d’Ici, à chaque fois une rencontre authentique et plurielle.

Liens utiles :

. Pierre Daim Dansael A’tout swing

. Beat that Swing Cours Lindy Hop | Angers | Beat that Swing

. Swing Jam Swing Jam | Facebook

. Studio Danse 49 Accueil – Studio Dance 49