Librairie Myriagone un Lieu culturel insolite

Le retour de l’émission la plus prononcée de votre Radio Campus FM 103Mhz a été marqué par littérarités, géométrie, arts graphiques et mélomanies parce qu’à Accent D’Ici l’art et la culture sont en version locale.

Sur la tonique du jour, votre journaliste culturelle, Bárbara Cardoso, a discuté avec Andreas Lemaire à propos de ce lieu culturel incontournable sur Angers : la Librairie Myriagone ! Avec son espace café et sa salle d’exposition, vous pouvez déguster des boissons chaudes et regarder les arts graphiques. Toutes les œuvres font partie d’une sélection de maître. Le tapis de la librairie (le fond musical de Myriagone) est une playlist que peut nous faire découvrir et profiter aussi de l’ambiance du théâtre et de l’opéra.

Comme d’habitude, notre invité nous a partagé une playlist inusité, en plus de nous livrer l’ouvrage littéraire qu’il ne faut pas louper.

Vous êtes notre invité pour les émissions Accent D’Ici – L’art et la culture en version locale, un mardi sur deux à 14h dans votre Radio Campus FM 103Mhz, avec Bárbara Cardoso votre journaliste culturelle.

Pour écouter les morceaux amenés par notre invité Andreas LEMAIRE :

. PIOTR KUREK – Paper Tigers – extrait de A Sacrifice shall be made ////////// https://www.youtube.com/watch?v=S0c8iMN-aC8&list=OLAK5uy_kPCepG4jWwtWmz3vB1eTjJMmEa0gFMmlc&index=2

. FELICIA ATKINSON – Shirley to Shirley – extrait de The Flower and the vessel ////////// https://feliciaatkinson.bandcamp.com/track/shirley-to-shirley . FIGHT AMP – Survival is strange – extrait de Constantly off ////////// https://fightamp.bandcamp.com/track/survival-is-strange

Les extras pas diffusées car la discussion était délicieuse et nous étions par conséquence très bavards ;P

. CHRISTINA VANTZOU – Staircases – extrait de 4 ///////////// https://christinavantzou.bandcamp.com/track/staircases

. CHRISTINE OTT – Darkstar – extrait de Chimères //////////// https://christineott.bandcamp.com/track/darkstar-2