Rio de Janeiro

De films en ville, c’est l’émission qui vous fait (re)découvrir une ville en vous laissant guider par des films, parce qu’avouons le, c’est souvent plus captivant qu’un guide touristique.

Pour ce troisième épisode, on s’aventure à Rio de Janeiro à travers trois films qui racontent la ville à leur manière :

  • « Orfeu Negro » réalisé par Marcel Camus, nous transporte dans le Rio du carnaval.
  • « Rio » réalisé par Carlos Saldanha : un film d’animation haut en couleur qui suit un perroquet maladroit plongé au coeur de la ville, entre aventure, humour et musique brésilienne.
  • « La cité de Dieu » réalisé par Fernando Meirelles et Katia Lund qui est un film réaliste sur la violence et la survie dans une favela.

Bon voyage et bonne écoute !

Playlist :

La chanson d'orphée > John William /

Mas que Nada > Sergio Mendes /

Metamorfose Ambulante > Raul Seixas /

