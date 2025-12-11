De films en ville, c’est l’émission qui vous fait (re)découvrir une ville en vous laissant guider par des films, parce qu’avouons-le, c’est souvent plus captivant qu’un guide touristique.

Pour ce premier épisode, on s’aventure dans Paris à travers quatre films qui racontent la ville à leur manière :

– « Novembre » et « Revoir Paris » à travers lequel on voit un Paris marqué par l’urgence et l’action.

– « Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain », on se promène dans un Montmartre chaleureux, coloré et un peu magique.

– « Les Misérables » où l’on plonge dans un Paris plus brut et plus vrai, celui des quartiers populaires et de leurs réalités sociales.

Pour nous accompagner, nous avons la chance d’avoir comme invité spécial Dominique HAYER. Docteur en histoire de l’art et enseignant à l’Université Catholique de l’Ouest. Parisien et passionné d’histoire, il nous offre un regard critique et des exclusivités de la capitale.

Bon voyage et bonne écoute !