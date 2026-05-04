Ben Vedren (Dj Set Spécial 30 ans Logistic)

****BEN VEDREN

Figure singulière de la scène house, le travail de Ben Vedren est largement reconnu et salué à travers ses productions et ses performances LIVE/DJ sur tous les continent mais aussi ses qualités dinstructeur certifié et conseiller chez Ableton.Son approche du DJing à la fois technique et intuitive, marque les esprits par son énergie et sa capacité à créer des voyages sonores uniques.

****Tracklist

1 I Need You Closer (Mr Stone Edit) – A Antonio

2 Cruise Ship feat. Daniel Tate (Original Version) – Mike Shannon, Dewalta

3 The Way (Secret Ingredients Mix) – Global Communication

4 Vamos A La Beach (Original Mix) – Mungo Sound Machine

5 Endless Realm feat. Tunde Adebimpe (H2H Mix) – Chez Damier & Ben Vedren

6 I Just Want to Dance – SAULT

7 Figure Of Eight (Todd’s Master Dub) – The Grid

8 Felicidade (Nandu Remix) – Shiny Head, Gleb Filipchenkov

9 Doiicie A – Minilogue

10 Move It Again – Tucillo (Hudd Traxx)

11 Next Is The E (Synthe Mix) – Moby

12 The Miracle (Rework 2) – Ben Vedren

****Logistic records – 30 ans

Logistic Records fête ses 30 ans en 2026 — trois décennies d’exploration sonore, d’audace et de groove. Depuis sa création en 1996, le label s’est affirmé comme une référence incontournable de la techno et de la house indépendantes, nourri par les influences du jazz, du hip-hop et de la soul.

Avec près de 200 références, Logistic Records a marqué sans champs musical en collaborant avec des figures majeures comme Robert Hood, Daniel Bell, Ricardo Villalobos, Kool Keith, ou encore Matthew Dear, tout en accompagnant une nouvelle génération d’artistes visionnaires : Ark, Cabanne, John Thomas, Pit Spector, et bien d’autres.

En 1999, le sous-label Telegraph voit le jour, fruit d’une collaboration avec Cabanne, et se consacre à des productions aux grooves plus lents et aux textures sonores complexes, spécialement conçues pour les DJs et les clubs.

Toujours en mouvement, Logistic Records élargit sans cesse son univers créatif, comme en témoigne l’album hip-hop Keith’s Salon du légendaire Kool Keith — une preuve de plus que le label reste fidèle à son ADN : libre, curieux et précurseur.

****infos & liens

instagram: https://www.instagram.com/benvedren

bandcamp: https://benvedren.bandcamp.com

soundcloud: https://soundcloud.com/ben-vedren