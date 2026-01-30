ALEX&GIL, SPECIAL 30 ANS LOGISTIC RECORDS

Mixé par ALEX&GIL, les deux fondateurs du label Alexandre Petit et Gilles Garnier

****Tracklist

Pit Spector Feat Tin Man – Layback

Jacques – Alcaya

Ark & Pit – Carry my Cross

Public Lover – Naked Figure Bruno Pronsato remix

Nick Holder – The Game

Ben nevile – Van

Tobias. – 2nd To None

Jeff Samuel – Bae

Daniel Bell – Baby Judy

H2H (Chez Damier & Ben Vedren) – 98 years (Club Mix)

Narcotic Syntax – The Narconauts (In_Post_Anaesthesia_Recovery)

Tom Ellis – Brainstew

****Logistic records – 30 ans

Logistic Records fête ses 30 ans en 2026 — trois décennies d’exploration sonore, d’audace et de groove. Depuis sa création en 1996, le label s’est affirmé comme une référence incontournable de la techno et de la house indépendantes, nourri par les influences du jazz, du hip-hop et de la soul.

Avec près de 200 références, Logistic Records a marqué sans champs musical en collaborant avec des figures majeures comme Robert Hood, Daniel Bell, Ricardo Villalobos, Kool Keith, ou encore Matthew Dear, tout en accompagnant une nouvelle génération d’artistes visionnaires : Ark, Cabanne, John Thomas, Pit Spector, et bien d’autres.

En 1999, le sous-label Telegraph voit le jour, fruit d’une collaboration avec Cabanne, et se consacre à des productions aux grooves plus lents et aux textures sonores complexes, spécialement conçues pour les DJs et les clubs.

Toujours en mouvement, Logistic Records élargit sans cesse son univers créatif, comme en témoigne l’album hip-hop Keith’s Salon du légendaire Kool Keith — une preuve de plus que le label reste fidèle à son ADN : libre, curieux et précurseur.

