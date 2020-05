Nouveau programme en cette période spéciale du confinement. Nous avons demandé aux djs du coin de nous fournir des dj-sets pour accompagner votre début de soirée du samedi.

Aujourd’hui, c’est Fanch, digger et mélomane qui s’occupe entre autre de faire danser Angers avec l’association La Bamboche, il est également membre de Localolabo et participe à gérer la fameuse web-radio nantaise DY 10. Et dernière trouvaille de ce passionné, redonner vitalité à quelques titres issus de sa collection de disques en faisant des edits de ceux-ci.

Pour votre apéritif, il a concocté un dj set éclectique autour des sonorités reggae.

Retrouvez plus d’infos sur Dj Fanch via son soundcloud: