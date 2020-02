Que du Love pour cette Saint Valentin

Pour cette Saint Valentin on se met en mode « LOVE » avec que des chansons d’amour.

Mais qui est Valentin?

Valentin serait un prêtre chrétien, mort vers 270. On dit qu’il fut condamné à mort par l’empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité.

L’empereur avait interdit ces mariages en constatant que les Chrétiens, une fois mariés, refusaient de s’engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur famille. Saint Valentin serait donc mort en défenseur de l’amour et du mariage.

La fête des amoureux :

Depuis 1496, Saint Valentin est officiellement le Saint Patron des Amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. A cette époque, la protection de ce Saint Patron s’appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l’âme soeur. Les festivités de la St Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l’occasion de trouver un partenaire pour la vie.

Différentes coutumes existaient selon les régions, comme par exemple la partie de cache cache où les jeunes filles célibataires d’un village se cachaient tandis que les hommes célibataires se donnaient pour objectif de les retrouver. Les couples ainsi formés pouvait durer le temps de la soirée ou aller jusqu’au mariage !

La St Valentin a été aussi crée pour combatre la fête païenne des Lupercales , qui, était une fête de purification et de fécondité, dont l’un des rituels était une course durant laquelle, les hommes poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc. Les coups de lanière reçus devaient assurer aux femmes d’être fécondes et d’avoir une grossesse heureuse.

Cette fête fut interdite en 494, et remplacé par la Chandeleur et la St Valentin.

AGENDA DES SORTIES :

Vendredi 21 Février, soirée salsa au Légende Café 6 Rue de Belgique 49280 La Séguinière

Dimanche 5 Avril, Midi/minuit (zouk, kompa, kizomba, coupé décalé, Ndombolo, soukous, afrobeat, afrohouse, semba, salsa…toutes la musique afro antillaise) Salle daviers au 5 Boulevard Daviers 49100 Angers