Tristi – RCA Mix

« Dansez chez vous », le programme apéritif des dj’s locaux. Crée, durant le confinement, il continue de vous faire danser 1h par semaine.

Pour cette nouvelle session exlusive, c’est Tristi qui nous présente un dj set entre deep, micro-house et autres influences anglaises et Londoniennes où il a vécut quelques années. C’est là qu’il commence à organiser quelques soirées et développe son label Bruit de Nuit. De retour à Angers, on est bien content de compter sur lui comme force vive des musiques électroniques angevines.

Plus d’informations :