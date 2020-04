Goemon (Groove Clan)- Dj Set

Nouveau programme en cette période spécial du confinement. Nous avons demandé aux djs angevins de nous fournir des dj-sets pour accompagner votre début se samedi.

Dans ce premier essai proposé par GOEMON, place à la musique electro, ce genre musical est souvent passé à la trappe de la reconnaissance du grand public qui le confond avec l’appellation générique de « musiques électroniques », diminué en electro aujourd’hui.

Son rythme syncopé et ses grosses basses font appel à un imaginaire futuriste basé sur une sobriété machinique percussive et des rêves d’émancipation à travers le voyage spatiale où l’apparition de petits studios sont comme un cockpit de navette. C’est une évolution de la black music américaine qui entre l’émergence du hip hop, du P-Funk et de la techno, s’émancipe des instruments trop onéreux pour inventer leur musique à la fois revendicatrice, mystérieuse et envoûtante.

Plus d’infos : https://fr.wikipedia.org/wiki/Electro

Goemon vient de sortir un Ep dans ce style : https://goemon.bandcamp.com/album/soft-science-ep

A la semaine prochaine pour un nouveau mix!