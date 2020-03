S03E25 Claus OGERMAN

TIME PASSED AUTUMN (INTERLUDE AND PART II) > THE CLAUS OGERMAN ORCHESTRA

GATE OF DREAMS (WEA en 1977) /

TIME PASSED AUTUMN (PART III) > THE CLAUS OGERMAN ORCHESTRA

GATE OF DREAMS (WEA en 1977) /

NIGHT WILL FALL > THE CLAUS OGERMAN ORCHESTRA

GATE OF DREAMS (WEA en 1977) /

NIGHT WILL FALL (INTERLUDE AND CONCLUSION) > THE CLAUS OGERMAN ORCHESTRA

GATE OF DREAMS (WEA en 1977) /