67 Special Brique Rouge Record (Fogg, David Duriez, JiHell, D’Julz…)

Assign In Residence > Franck Bouly /

Alone In My Clouds > ModelsSon /

Underwater Ride > San France Disco /

Revolt & Pouvoir > Julian M /

Unreasonnable Feelings > Manuel M & David Duriez /

The Streets (Nicolas Duvoisin & Viktor Vektor Remix) > Jepe /

Activation Things > Kike Henriquez /

No Time To Lose (Johnny Fiasco Dirty Hands Mix) > Les Maçons De La Musique /

The Show (Instrumental) > Ange Siddhar & Illan Nicciani /

Beholder > Fogg /

Kalckreuth > Jepe /

Real Music > Oniris /

Acid Education > Franck Bouly /

Bum That Bass > JiHell /

Chavepa > JiHell /

Disconnected > Madben & Yann Lean /

Fast Forward > D'Julz /

Beholder (Boogymann Remix) > Fogg /