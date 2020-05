Emission #06

Cette émission ayant été conçue comme un moyen de maintenir un lien entre étudiant.es et personnel de l’Université d’Angers durant le confinement, et ce dernier touchant à sa fin, cette sixième émission sera également la dernière. Les différents services de l’Université sont cependant toujours là pour répondre à vos questions et besoins.

Au programme du jour retrouvez Virginie Grimault, conseillère en insertion professionnelle au sein du Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’aide à l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP), qui reviendra notamment sur la question des jobs d’été étudiants dont la recherche peut être chamboulée par la situation.

Vous pourrez ensuit entendre le témoignage de Corinne, étudiante en animation dont le stage au Pérou a été interrompu et qui a du être rapatriée en France, ainsi qu’une petite discussion avec David Rousseau, enseignant-chercheur en physique qui travaille sur plusieurs projets liés à l’intelligence artificielle, dont des petites énigmes que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Youtube.

Enfin, nous terminerons avec Nathalie Clot, directrice des Bibliothèques Universitaires, qui nous parle de la réouverture partielle de ces dernières à venir.

Pour des demandes liées à l’insertion professionnelle (rédaction de CV et de lettre de motivation, entretien, pistes pour des jobs, emplois, stage…), contactez Virginie Grimault à l’adresse suivante: virginie.grimault@univ-angers. fr

informations sur le statut d’autoentrepreneur, vous pouvez contacter Chloé Maillet à l’adresse suivante: chloe.maillet@univ-angers.fr Pour plus d’, vous pouvez contacterà l’adresse suivante:

offres d’emploi liées à l’Université d’Angers (ambassadeurs, tuteurs…), rendez vous sur Pour les(ambassadeurs, tuteurs…), rendez vous sur IP’Oline , le portail de l’insertion professionnelle de l’UA. Nous tenions à remercier les personnes qui ont participé à la réalisation de ces émission, nos différents invités aux cours des dernières semaines, ainsi qu’aux étudiant.es pour leurs témoignages.