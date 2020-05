Emission #05

Au programme de cette émission on commence par un entretien avec Nathalie Lusson, ingénieure pédagogique et directrice du Lab’UA, qui revient sur les cours et des examens à distance à travers la plateforme en ligne Moodle.

Retrouvez également une interview de Ludovic Savouré, enseignant chercheur au sein du département Génie mécanique et productique de l’IUT, département qui a participé à la fabrication de visières de protection à destination du personnel soignant, en collaboration avec le campus des Arts et Metiers.

Enfin vous pourrez écouter le témoignage de Nathan, étudiant en Histoire, ainsi que le message aux étudiants de Cécile Meynard, enseignante en littérature française.

Vous pouvez toujours à nous envoyer vos messages, questions, témoignages, en audio ou par écrit, à coordination@radiocampusangers.com.