Emission #04

Dans cette émission nous revenons sur les conséquences psychologiques que peut avoir le confinement et pourquoi, en compagnie de Claudine Combier, enseignante-chercheuse en psychologie et psychologue clinicienne, notamment au sein du Summps, le service universitaire de médecine. Elle répond également aux témoignages que nous ont envoyés Clément et Léa.

Retrouvez également le billet d’humeur sur les fake news de Nicolas Zigon, enseignant-chercheur en chimie.

On vous invite toujours à nous envoyer vos messages, questions, témoignages, en audio ou par écrit, à coordination@radiocampusangers.com.

Si vous avez des soucis ou des questions d’ordre médical, psychologique ou social, les équipes du Summps (médecins, infirmières, psychologues, assistances sociales) restent joignable ici.