Emission #01

En cette période de confinement, l’Université d’Angers et Radio Campus Angers vous proposent un nouveau format pour laisser la possibilité à la communauté de l’UA de s’exprimer sur les ondes!

Vous pouvez nous envoyer vos messages, questions, témoignages, en audio ou par écrit, à coordination@radiocampusangers.com.

Pour cette première émission, nous avons pu discuter avec Christian Roblédo, Président de l’Université, et Anne-Sophie Hocquet, Directrice de cabinet. Ils sont revenus sur comment l’Université d’Angers a du réagir et s’organiser face à la situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, et comment personnels et étudiants ont su se mobiliser et s’adapter en conséquent.

Retrouvez également le témoignage d’Emilie, stagiaire au sein de la Direction de la communication, ainsi que les messages de Ludivine, Laura, Marion, Ouliana et Mehdi.

Vous pouvez retrouver les informations liées au Coronavirus sur cette page, et en cas de besoin, les équipes du Summps (médecins, infirmières, psychologues, assistances sociales) restent joignable ici.