29 Slowfood et Transition écologique avec Sue Fischer du Same-Same

Dans ce nouvel épisode de Transcendance, nous recevons Sue Fischer, fondatrice et gérante du Same Same, un restaurant-salon de thé végan, local, bio et solidaire sur Angers, et qui propose également des ateliers et conférences dans le domaine du bien-être et des alternatives éco-citoyennes. Comment allier bien-être des papilles, alimentation respectueuse pour le corps et la planète, et transition écologique…

