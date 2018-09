27 L’Art Visionnaire vu par Fred Jalo

Cette semaine, nous recevons Fred Jalo, peintre intuitif, créateur des affiches du rêve de l’aborigène et artiste en live painting à « L’arbre qui marche ». Il vient nous parler de son art visionnaire et sa manière de se connecter à notre inconscient collectif pour nous faire rêver et voyager…

Ensuite, Claire nous fera part de sa sélection d’ateliers bien-être de la semaine sur la région angevine.

Si vous aimez l’émission, soutenez-nous en vous abonnant à notre page FB et notre chaîne YouTube ! Vous serez ainsi au courant des prochaines thématiques, podcasts, ateliers zen de la semaine,… : https://www.facebook.com/transcendanceradiocampus

Les autres épisodes de Transcendance sont accessibles ici : https://www.radiocampusangers.com/category/emission/la-redac/transcendance/

et sur la chaîne YouTube de l’émission : https://www.youtube.com/channel/UCMWIFfLZkDUKd8I_GPV6aBA