Émission commune avec Radio G depuis Premiers Plans !

Les quotidiennes du 101.5 FM et du 103 FM, L’Oreille Curieuse et le Sous-Marin, joignent leurs forces pour une émission enregistrée au coeur du festival Premiers Plans. Après une très chouette semaine de chroniques, d’interviews et surtout de cinéma, quoi de mieux que de se retrouver ensemble pour partager notre attachement commun pour ce festival ?

Vous pourrez retrouver au long de cette émission:

Une rencontre avec Kathrin Steinbacher et Klaudia Folga, jeunes réalisatrices dont leurs films, respectivement In Her Boots et The Turtle Cave sont en compétition pour la catégorie Films d’écoles européens.

– Robin Alliel, réalisateur de clips pour de nombreux artistes locaux.

La chronique des films d’écoles de Quentin & Thibault, avec aujourd’hui le programme 4.

de Quentin & Thibault, avec aujourd’hui le programme 4. Une discussion avec Tomm Moore, réalisateur de films d’animations reconnu et dont une rétrospective du festival lui était dédiée.

Annely était à l’animation de cette émission, Etienne à sa réalisation. Merci aux équipes de nos deux radios pour cette belle émission !

