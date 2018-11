L’Afterwork FIGHT le Cancer !

Parce que c’est l’affaire de TOUTES et TOUS, parlons-en, et montrons à la maladie qu’elle ne nous fait pas peur !

Dans cet Afterwork, Yannick Sourisseau nous parle de son parcours, de sa maladie, sa façon d’en parler à travers le blog Vivre avec un Alien, et de l’association Cancer Osons, qui a pour but de libérer la parole autour du cancer…

Patricia et Dominique, de l’association ASSA (Association Santé Social Anjou), nous parle, eux, de l’accompagnement des malades, des soins qu’ils proposent via ASSA, et de l’importance de prendre soin de soi dans l’épreuve…

… venez fighter dans la bonne humeur !! 😉 …

Avec Manuel Boivin, Pascal Boursier, Denis Fouquereau et Clément Looping à la réalisation… Bonne écoute !

Olivier Piat