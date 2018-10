L’Afterwork des Hivernales du Festival d’Anjou, E.Buyle, F. Berléand, N. Briançon

Les Hivernales du Festival d’Anjou sont nées, et c’est l’occasion d’en parler avec son créateur et récréateur, Nicolas Briançon, avant d’aborder son parcours au Festival d’Anjou en qualité de Directeur Artistique, poste qu’il quittera après la 70ème édition du festival !

Ramsès II, pièce de S. Thiery, c’est le choix de Nicolas Briançon pour lancer les festivités Hivernales, Evelyne Buyle et François Berléand, entre autres interprètes de la pièce, sont de passage sur notre plateau délocalisé pour l’occasion au Grand Théâtre d’Angers !

Avec Manuel Boivin, Denis Fouquereau (remarquable Opportuniste, comprend qui voudra…), Pascal Boursier..

Photos Aurélien Tremblais, technique Grand Théâtre Clément Looping, technique retour studio Etienne.

