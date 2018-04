L’Afterwork des Givrés, Bonjour Bonsoir !!

Les amis, on a bien rigolé, et je suis certain que vous passerez aussi un bon moment !

Florian Julliard vient nous parler de l’aventure Bonjour Bonsoir, collectif de rien de précis, et surtout de tout de folie, suivez leur actualité et foncez à la ferme du Petit Faîteau, c’est là que ça se passe…

Tim et Denis sont les représentants de Wine The F*ck, qui organise les Givrés, évènement au profit des viticulteurs ayant souffert du gel l’an dernier.

Ajoutez à cela un Dominique, un Manuel, Clément Looping à la réalisation, et vous aurez une belle brochette de bonhommes partagés entre l’apéro entre amis, et une émission à mener pendant une heure, mais rassurez-vous, j’y veille 😉

Olivier Piat