L’Afterwork de Solid’Arts ET 1er Album de Sweet Criminals…

Cette semaine, Marion et Fanny viennent nous présenter leur asso, Solid’Arts, qui organise une manifestation chaque année au profit d’une association caritative. Un grand bravo pour ce que vous faites, et on détaille le programme de cette rentrée 2018 !

Les fidèles Sweet Criminals sont venus avec leur premier disque, je vous fait découvrir les extraits des titres de cet album très réussi ; et puisque l’on est entre amis, Yves et Fred sont venus avec leur guitare, un bon moment de Live en perspective 😉

Avec Leïla Olabi la très solidaire, Denis Fouquereau le très inspiré ; Aurélien aux photos et Clément Looping à la réalisation… Bonne écoute !

Olivier Piat