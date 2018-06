L’Afterwork de Lazare Herson-Macarel

Les amis,

Nous avons le chance de recevoir un passionné, un vrai ! Vous les savez, je dis souvent que les individus passionnés sont des invités passionnants. En voici une nouvelle preuve !

Lazare Herson-Macarel passe une heure avec nous. Sa vie, c’est le théâtre, et l’on va découvrir dans cet Afterwork son parcours, la naissance de cet amour, et son actualité de metteur en scène, dans un Cyrano qui est une leçon de théâtre, et de son investissement au Nouveau Théâtre Populaire, dont le Festival annuel se déroule en Août.

Avec moi pour cette tache, Leïla Olabi, Denis Fouquereau, Pascal Boursier.

La réalisation est assurée par Clément Looping

Bonne écoute !

Olivier Piat