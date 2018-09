L’Afterwork de JM Delage

Jean-Michel Delage est un photographe de passion, de conviction, il nous énumère son parcours étonnant, et développe son dernier projet, Musiciens en Cuisine, dans lequel il répertorie, de façon non exhaustive, près d’une centaine de musiciens d’horizons divers et variés, afin d’en faire un livre, une expo. Pour ce faire, une campagne de financement participative est en ligne ici !

Pour m’accompagner, Denis Fouquereau, Pascal Boursier, Manuel Boivin, Fred de Charco, la réalisation est assurée par Etienne et Aurélien…

Bonne écoute chers amis !

Olivier Piat