Daphnée et Baudouin Allizon sont deux gentils fous et ils ont décidé, au 21ème siècle, de vivre la vie de Château ! Ils sont aujourd’hui propriétaires du Château de Vair, mais cela ne se fait pas sans certaines contraintes, vous le découvrirez 😉…

Dans leur passion, ils entrainent avec eux des dizaines d’artistes de tous bords, notamment en organisant chaque année un festival dédié à la rencontre entre les artistes et les professionnels du spectacle, version speed-meeting : Spectacles en folie !

Alors quand, en Novembre 2019, la tempête Amélie créée de gros dégâts en détruisant 20 mètres de douves du Château de Vair, l’un des groupes invités à Spectacles en folie, Cendres et Sirop (présents dans cette émission, Live en cadeau), décide de rassembler une trentaine d’artistes… Ensemble, bénévolement, ils vont dédier le Week-end du 15 Février 2020 à un festival de musique, de magie et de paillettes dans les yeux : le Festival des Douves, afin de collecter des fonds pour venir en aide à Daphnée, Baudouin, et au Château de Vair !

L’entrée est gratuite, je vous encourage sincèrement à participer à cette grande fête autour du patrimoine et des valeurs fondamentales portées par tout ce beau petit monde !

La réalisation est assurée par Etienne, bonne écoute !

Olivier Piat