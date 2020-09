Hautes les couleurs de la vie !

Cet Afterwork pour porter haut les couleurs de la vie ! Nous recevons Marie-Anne, présidente du Comité Féminin 49, qui organise chaque année Octobre Rose, et Yannick, fondateur de Cancer Osons. Ces deux associations ont pour but de créer des évènements, et de récolter des fonds pour prévenir le dépistage, aider la recherche et accompagner les malades de cancer, notamment ceux du sein et de la prostate.

Avec un Pascal Boursier très en verve, la réalisation est assurée par Clément Looping, Belle écoute !

Olivier Piat