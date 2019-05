À Ambroise Croizat avec l’Établi, la Maison de l’Environnement et Cap’Adapt

La Journée Citoyenne est une initiative de la ville d’Angers qui propose aux angevines et aux angevins de se mobiliser autour d’actions concrètes pour le bien commun. Bricolage, jardinage, partage de savoirs, solidarité… ce sont au total 80 actions auxquelles vous pourrez participer lors de cette journée. Des villages citoyens seront également installés dans la ville, afin de permettre aux habitantes et habitants d’échanger et de se rencontrer.

C’est en amont de cette journée que nous sommes partis sur les différents campus de la ville pour à la rencontre des porteurs de projetsmais aussi des personnes et des collectifs qui s’engagent tout au long de l’année.

Pour cette première émission, retrouvez derrière nos micros:

– Phillipe, Michel et Nicolas de l’Etabli, une bibliothèque d’outils et un espace de bricolage collaboratif au service de l’économie circulaire, qui propose deux actions, à Angers et aux Pont-de-Cé.

– Elise de Cap’Adapt, un centre de sport et de remise et forme adapté qui organise un défi-marathon afin de financer l’achat d’un fauteuil de marathon pour personne en situation de handicap.

– Un reportage de Sixtine à la Maison de l’Environnement, qui vous ouvrira ses portes le 19 mai.

Thibault et Sixtine étaient à l’animation de cette émission, Étienne à la réalisation.

Retrouvez et inscrivez vous pour participer à toutes les actions de la Journée Citoyenne.

Retrouvez l’ensemble du programme de la Journée Citoyenne.