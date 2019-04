La nuit au Qu4tre

Le 28 mars dernier devait se tenir au Musée des Beaux-Arts d’Angers la nuit des étudiants, qui permet de découvrir le musée en nocturne tout en proposant à de nombreux étudiants issus de différentes formations de présenter des projets artistiques sur lesquels ils ont travaillé depuis la rentrée. Cette nuit s’inscrit également cette année dans le cadre du festival Spectacurieux de l’Université d’Angers. Mais suite à la visite improvisée du Président de la République, l’évènement à du être délocalisé au Qu4tre, l’espace culturel de l’Université, sur le campus de Saint Serge, et c’est dans une version réduite mais résolument festive que cette nuit s’est tenue. Nous avons eu derrière nos micros différents actrices et acteurs de cet évènement, à savoir:

–Anne Esnault, directrice des Musées d’Angers, et Sophie Génot, chargée de projets culturels au sein de l’Université d’Angers et coordinatrice du festival Spectacurieux.

– Vincent, Adèle, Nathan et Marie, étudiants proposant un ciné-concert autour du film Cops de Buster Keaton.

– INEIGE, artiste mancelle proposant une vision personnelle de la chanson.

– Chloé et Antoine, de l’atelier de théâtre de rue de l’Université d’Angers animé par la Compagnie Ram-Dam pour le projet Vidéosurveillés.

– Coco et Coco de l’Arsenic Fanfare, la fanfare de l’Université d’Angers.

– Aure, étudiante en L3 lettres et Anne Posé, responsable pédagogique des L2 et L3 lettres à l’Université Catholique de l’Ouest pour un projet de théâtre/slam autour du tableau l’Allégorie de la simulation de Lippi.

Thibault était à l’animation de cette émission, Étienne à la réalisation et à la programmation.