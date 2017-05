Tourisme durable, et Buttering Trio

On est le 11 mai, et aujourd’hui, on parle de tourisme durable, avec le blogueur voyageur Le Voyageur Gaulois ! En seconde partie d’émission, on vous présente l’interview du groupe Buttering Trio, qui passait la veille au Joker’s Pub !



Pour répondre à nos questions :

Cédric Chasseriau, voyageur blogueur (Le Voyageur Gaulois) et conférencier sur la thématique du tourisme durable.

Le groupe Buttering Trio

Également au programme :

La chronique politique de Maxime

L’agenda du week-end de Thibault

Thibault à la technique, Etienne à la programmation !