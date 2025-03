Hors les Murs au Quai pour le Festival -Conversations- 2025

A l’occasion de la 4e édition du Festival Conversations, imaginé par le Centre national de danse contemporaine (Cndc) d’Angers, Radio Campus Angers est en direct de La Serre du Quai-CDN Angers Pays de la Loire.

Au micro, la directrice déléguée du Cndc Marion Colléter, la chorégraphe Elise Lerat (rêve et ivresse), Michael Romero et Julien Monty du Collectif Loge 22 (Partager le vide), Maly Rajsavong et Igor Salvi en première année à l’Ecole supérieure du Cndc et le chorégraphe Christian Rizzo (d’après une histoire vraie).

Un plateau animé par Gwenn Froger (ArtyShow).

Pause musicale : Charles Dubois / Madlib