Rodolphe Raffalli, et Tango Fuego

On est le 27 avril, et aujourd’hui on parle de jazz manouche avec le musicien Rodolphe Raffalli, et puis on parle de la première édition d’un festival de Tango, organisé par l’association Tango Fuego.

Pour répondre à nos questions :

Rodolphe Raffalli, musicien de jazz manouche

musicien de jazz manouche Hélène Scardina et Jasmine Larossa, de Tango Fuego

Au programme également :

La chronique de Yann

Le reportage Murmure d’Anjou sur l’association Yovovi.

Yann à la réalisation, Etienne à la programmation.