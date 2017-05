RDV Hip Hop Nantes, et Møme

On est le 22 mai, et on parle de RDV Hip Hop, un évènement national dédié au Hip Hop et aux cultures urbaines.

Soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, l’évènement se déroule dans 5 villes de France, dont Nantes ! Dans la seconde partie de l’émission, on vous présente l’interview de l’artiste Møme, qui était au festival Les 3 Éléphants à Laval, deux de nos reporters ont pu le rencontrer.



Pour répondre à nos questions :

Guillaume David, chargé de communication de Pick Up Production, l’asso organisatrice de RDV Hip Hop Nantes.

chargé de communication de Pick Up Production, l’asso organisatrice de RDV Hip Hop Nantes. Jérémy Souillart, alias Møme Également au programme :

La revue de presse de Hugo

La folle chronique des Imposteurs

Hugo à la technique, Etienne à la programmation !