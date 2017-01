Quelle protection pour les lanceurs d’alertes?

Julian Assange, Edward Snowden, Antoine Deltour, Raphael Halet, ces noms on les connait tous, les scandals qui vont avec aussi, Wiki leaks, la surveillance de la NSA, Lux Leaks, et on pourrait continuer, des scandals sortis grâce aux lanceurs d’alerte, on en trouve en pagaille, dans tous les coins du monde… Les Panama Papers, Football Leaks, rien que ces derniers mois, on a été servis…

Et le monde est reconnaissant envers ces whistleblowers… Edward Snowden a eu droit a des docus et son biopic, avant lui Erin Brokovich qui s’était attaqué à la Pacific Gas et Electric Cie en Californie avait été interprété au ciné par Julia Roberts, Bennet Omalu, médecin qui s’était attaqué à la cascade de décès prématurés des footballeurs américains a lui été porté à l’écran par Will Smith, mais sont-ils réellement protégés ces héros des temps modernes ? Pourquoi Assange est-il barricadé dans l’ambassade Equatorienne de Londres depuis 2012, oui oui 2012 ! Bref, quelle protection pour les lanceurs d’alerte ? C’est la question que nous allons nous poser ce soir.

Avec nous en plateau :

Arnaud Génois, doctorant en sciences politique à l’IEP de Rennes, et qui donne également des cours de journalisme

Des extraits d’interview de :

Virginie Rozière, eurodéputée du groupe S&D, rapporteur sur le sujet au Parlement Européen

Bernard Colin, avocat de Raphaël Halet.

Egalement :

La chronique de notre contextualisateur Thibault

Axel, et son billet d’humeur sur le thème de la semaine prochaine

