Pour la première fois en France, à Angers : un match d’improvisation sur la danse !

On est le mercredi 19 avril, et aujourd’hui on parle d’un évènement particulier, mais surtout inédit en France : un match d’improvisation sur la danse. Une idée inspirée des matchs d’improvisation théâtrale, fonctionnant sur le même principe !

Le concept est imaginé et conçu par Orange Platine, une jeune structure basée à Angers qui travaille sur la thématique des pratiques artistiques improvisées.

Dans la seconde partie de l’émission, puisque c’est bientôt le premier tour des élections présibordels, et que parmi les grandes thématiques qui reviennent régulièrement dans les discours, il y a la question de la migration des peuples et de la question des frontières, on s’est dit qu’il serait plutôt pertinent de vous faire découvrir l’interview intégrale d’une géographe, dont des extraits avaient été diffusés il y a quelques mois dans l’émission Le Brise Glace.

Au programme :

L’interview de Quentin Martineau, chargé de communication de Orange Platine, et Charlène Goergeon , co-directrice artistique de l’évènement d’improvisation de danse.

L'interview de Chabia Arab, géographe à l'Université d'Angers et chargée de recherche au CNRS. Interview réalisée par Pierre-Louis.

Mais aussi :

Un reportage sur Anjou Tourisme, réalisé par Pierre-Louis.

Un reportage sur Anjou Tourisme, réalisé par Pierre-Louis.

La chronique de Bernay, sur le documentaire Blackfish.

, sur le documentaire La folle chronique des Imposteurs !

Lucie est à la réalisation, et Etienne à la programmation.