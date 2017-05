Cuba, ah Cuba son idéal de révolution socialiste, où l’égalité est le maître-mot. Ce Pays qui évoque tellement de fantasmes dans un sens ou dans l’autre. Dictature horrible menée par ces sales cocos / pays rêvé du Che, de Cienfuegos et de Marti, où les inégalités étaient encore les plus faibles du monde il y a cinq ou six ans. Un pays dans lequel personne ne meurt de faim, mais personne ne roule sur l’or. Les touristes et autochtones ne partagent même pas la même monnaie, et 6 millions de ressortissants vivent aux Etats-Unis. Une légère ouverture récente notamment avec l’administration Obama se fait sentir depuis plus d’un an… Mais quid de la situation avec Trump ? Quel avenir si les influents pétrodollars du Vénézuela de Maduro ne rentrent plus ? Que se passera-t-il quand le frère de feu Fidel, Raúl se retirera du pouvoir en Février 2018, Bref Où va Cuba ?

Pour tenter de vous donner des clés de réponses :

Des extraits d’interview de Jean-Jacques Kourliandsky, chercheur pour le Think Tank IRIS et spécialiste des questions Ibériques

pour le Think Tank et Le contexte posé par Thibault

posé par L’ écho poétique et musical d’ Yves-Henry Guillonnet

d’ L’émotion de fin de saison déclamée par Axel

Pierrick était à la réalisation de cette émission, exceptionnellement P2L s’est chargé de la prog musicale.

