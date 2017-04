L’équipage iRAIDistibles, et la Cathocalypse

On est le 24 avril, et aujourd’hui on parle d’une course d’orientation à travers l’Europe et en Peugeot 205 (sisi maggle), c’est l’Europ’Raid, on en parle avec l’équipage iRAIDistibles. On parle aussi de l’évènement étudiant La Cathocalypse, pour tous les amateurs de musiques électroniques et de grosse soirée !

Pour répondre à nos questions :

Marion, Nathalie et Chloé, étudiantes en licence info-com à l’UCO, et membres de l’équipage iRAIDistibles.

Au programme également :

Le bon coup de gueule d’ Axel

La folle chronique des Imposteurs

Quentin à la réalisation, Etienne à la programmation.