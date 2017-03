Dans sa stratégie de déverrouiller les « blocages », Macron s’en prend aux syndicats « trop politiques »

Cherbourg. Les syndicats annoncent le blocage des bus jeudi

Plusieurs syndicats d’Air France appellent à une grève le 7 mars

Le syndicat FO appelle à une large mobilisation le 7 mars

Ça, ce sont les quatre premiers résultats que nous donne Google quand on tape syndicat dans l’onglet actualité…. Ils viennent du Huffington Post, du Ouest France, du Monde et de La Montagne. Et bizarrement, ça ne donne pas tout de suite une bonne image. C’est sûr qu’on a tous en tête le syndicaliste gueulant en permanence, jamais content. Et oui, quand la plupart des syndicats ne s’adressent pas à tout le monde, qu’on oublie un peu vite son histoire, et qu’on mélange avec une certaine désaffection de la jeunesse, ça nous donne un taux de syndicalisation de 11 % en France. C’est peu, très peu quand on sait que défendre les droits des travailleurs et pas seulement des salariés, c’est le rôle que doivent jouer ceux que l’on appelle les « partenaires sociaux ».

Alors que reste-t-il du syndicalisme en France ? c‘est à cette question que nous allons tenter de vous donner des clés de réponses….

Pour cela nous avons reçu en studio :

Maurine Péron de l’ UNEF Angers

de l’ Didier Testu de l’Union Locale CGT Angers

Également des extraits d’interview de :

Stéphane Sirot, historien, spécialiste de l’histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales

Vous retrouverez aussi :

Le contexte posé par Thibault

posé par Une improvisation musicale d’ Yves-Henry Guillonnet

d’ Le thème de la prochaine émission présenté par Axel

Cette émission était réalisée par Thibault, avec Axel à la programmation musicale