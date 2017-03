Je pourrais commencer cet édito en vous parlant d’agriculture intensive, des lobbies agricoles, de non diversification, de pesticides, d’OGM, de pollution aux nitrates ou encore d’algues vertes pour évoquer quelques dérives de nos systèmes de production agricoles… Mais peut-être que le plus parlant est finalement cet article trouvé dans Cnews matin, vous savez ce semi-journal, semi-pq appartenant à Bolloré distribué dans plusieurs grandes villes, le matin comme son nom l’indique.

Cet article avec son double titre : Les Français veulent du changement / Le oui aux cultures bio indique bien quelque chose. On y apprend selon un sondage publié hier et à la demande de sept organisations environnementales, que 90 % des personnes interrogées sont favorables à une réforme du modèle agricole. En gros, les Français sont pour une agriculture produisant des aliments « locaux et plus sains », une réorientation des subventions, un accent mis sur le bio, une interdiction progressive des pesticides, et ils ne sont vraiment pas chauds à l’idée d’avoir des fermes aux mille vaches. Alors oui tout est relatif quand on pense sondage, mais en l’occurrence, c’est une bonne entrée en matière pour se poser la question qui nous taraude ce soir : notre système agroéconomique est-il au bout du rouleau ?

Pour vous donner des clés de réponses nous avions avec nous en studio :

Anthony Robin, viticulteur en chef de la vigne du Clos Frémur.

Des extraits d’interview de :

Antoine Quelen, de l’association le PARC (en Bourgogne)

Également :

Le contexte posé par Thibault

posé par L’ écho poétique et musical d’ Yves-Henry Guillonnet

d’ Le thème de la prochaine émission annoncé par Axel

Axel et Etienne étaient à la programmation musicale, Mark était aux manettes techniques.