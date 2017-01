Médiatise-t-on LA politique ou les personnages politiques?

Nous sommes en 2017 et cette année, les échéances politiques, il y en a à la pelle… En Allemagne, en Hollande, ou encore en Bulgarie et bien sûr les présidentielles et législatives en France. Oui oui même si personne n’en parle encore, les élections les plus importantes sont en juin et non en mai, un coup d’œil à la constitution pour se rendre compte qu’un président qui n’a pas la majorité à l’assemblée en France ressemble à la reine d’Angleterre le chapeau en moins. On le voit, les primaires attirent médias et auditeurs, et chaque candidat soigne sa communication politique. Tiens, c’est sympa ce terme, ça ressemble un peu à propagande… Bref, c’est le jeu du pouvoir.

Un jour, un prof de civilisation américaine racontait dans son cours que Franklin Roosevelt n’aurait jamais été élu à l’ère de la télé… Tempête sous mon crâne… Pourquoi le plus aimé des ricains, le père du new deal n’aurait-il pas été élu avec un tel programme ? Et bien le fauteuil roulant après la polio, c’est sûr que l’image n’est pas classe, mais à la grande époque de la radio, son flow a fait le taf, et le discours est passé… Ça fait réfléchir… De quoi avons-nous besoin comme information pour voter, pour comprendre LA politique ? D’informations générales, de réflexion ? Essayer de connaître l’homme ou la femme à l’intérieur de l’animal politique / ou l’analyse des petites phrases ? Qui des médias et politiciens utilisent qui ? Et puis comment font les médias en Europe, ils médiatisent LA politique ou les personnages politiques ? C’est à ces questions que nous allons tenter de vous donner des clés de réponses…

