Pendant toute cette semaine et également du 10 au 14 mars prochain, le Sous-Marin va recevoir les 9 candidats à l’élection municipale, dont le premier tour aura lieu le 23 mars prochain.

Il porte l’écharpe bleu-blanc-rouge depuis le 20 janvier 2012. Pourquoi pas depuis 2008 me direz-vous ? Et bien parce qu’il a succédé, en cours de mandat à Jean-Claude Antonini, dans des conditions que certains trouveront troubles. Mais dont il se défend depuis plus de deux ans. Frédéric Béatse, maire mais ici candidat à la mairie d’Angers est notre premier invité pour ce marathon des élections municipales.