Hellfest, et The Mirrors

On est le jeudi 13 avril, et avant un long weekend (et oui, lundi c’est férié), on parle du Hellfest ! Le plus gros festival français de musiques extrêmes ! C’est en juin, pas très loin de chez nous, à Clisson (44). Et puis on parle du nouvel EP du duo angevin The Mirrors, intitulé What’s My Brain’s Brain ?, avec en bonus un morceau en acoustique dans nos studios !

Pour répondre à nos questions :

Alex Rebecq , chargé de communication du festival Hellfest

Sarah (chant/guitare) et Corentin (batterie), du duo The Mirrors

Au programme également :

Camille nous explique quelques termes propres à la musique metal, mais aussi au Hellfest.

Thibault (aka Magic Thib') nous présente les plans cool pour sortir ce weekend.

Yann à la réalisation, Etienne à la programmation