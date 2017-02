Ex-Yougoslavie, à chaque génération son Histoire?

1992, suite à la chute de l’URSS la Yougoslavie se disloque dans un bain de sang découlant de plusieurs guerres. Dès la mort de Tito en 80, la résurgence des nationalismes se fait sentir, et les différentes ethnies se font face. De 92 à 95, c’est-à-dire jusqu’aux accords de paix de Dayton, des guerres éclateront en Slovénie d’abord, puis en Croatie, en Bosnie. Puis c’est plus au sud et à l’Est des Balkans que les conflits éclateront de 98 à 2001 au Kosovo, en Macédoine, en Albanie.

20 ans plus tard, autant dire une génération, les tensions sont toujours plus que palpables. En témoigne ce drapeau de la grande Albanie qui avait flotté sur un drone, un jour d’octobre 2014, pendant un bouillant match de foot Serbie-Albanie provoquant une baston générale entre les joueurs au moment où un Serbe a voulu décrocher le drapeau… Ou encore ce train couvert de messages nationalistes serbes qui est resté bloqué à la frontière kosovare, provoquant des tensions entre les deux capitales… Alors que le courrier international paru aujourd’hui fait état de l’inquiétude des journalistes bosniens et croates quand à la possibilité d’éclatements de nouveaux conflits, le tout dans une Union Européenne inactive et mal informée, Comment la jeune génération vit cette Histoire avec un grand H, comment on se l’approprie, comment on se construit avec ?





Pour tenter de vous donner des clés de réponses nous avons interroger Ivan Jurasinovic, avocat Angevin au barreau de Paris

Vous entendrez également des extraits d’interview du réalisateur serbe Ogjnen Glavonic

