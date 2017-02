On vous a déjà parlé sur notre antenne du Joker’s Pub, le nouveau café-concert du centre-ville. Et bien ce vendredi, le 21 mars, c’est une grosse date pour le Joker‘s. Ce sera un triple live à partir de 20h30 avec Kids of Math, Polaroid 3 et un DJ Set de George Guelters.

Pour vous parler de la soirée, nous avons interviewé Christine, la chanteuse de Polaroid 3, by phone from Strasbourg…