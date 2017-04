Bonbon Vodou, et La Station Rose

On est le mardi 18 avril, et aujourd’hui on parle pas mal de musique ! Tout d’abord du duo angevin Bonbon Vodou, qui sera en concert le 28 avril au centre culturel Jean Carmet à Mûrs-Érigné. Et puis on parle également de La Station Rose, programmée au festival nantais Paco Tyson qui se déroulait le week-end dernier.

Pour répondre à nos questions :

JereM , du duo Bonbon Vodou

, du duo Bonbon Vodou Raphaël, à l’initiative de La Station Rose

Au programme également :

La revue de presse de Camille

Le reportage Murmure d’Anjou sur l’atelier de reprographie de l’UCO, réalisé par Mathieu

La chronique scientifique de Quentin, qui s’attaque à l’astronomie, et surtout du mystère des trous noirs

Maëlle à la réalisation, Etienne à la programmation.