6 ans après le printemps arabes, quelle(s) démocratie(s) ? Quel(s) résultat(s)?

Je voulais me servir de cet édito pour vous lire un extrait d’un article d’Abdellah Taïa, écrivain marocain, publié sur le site de Libé, le 22 mars 2017

Il a rédigé ce texte suite à une rencontre dans un café de Belleville avec un vieux probablement de gauche. La conversation est sympa, ils partagent les même idées, mais visiblement quand Abdellah Taïa lui parle printemps arabe, c’est le vide intersidérale dans l’esprit du Français Blanc d’une 60aine d’année. Extrait choisi du texte :

Le printemps arabe n’est pas encore complètement mort. J’en ai l’intime conviction. Je sais que les gens sont passés à autre chose. Je sais que l’Occident a lui aussi la mémoire courte. Et je sais que les dictateurs arabes sont ravis de voir que les vieilles institutions sont encore là. Désormais, ils nous parlent tous de cette nouvelle menace : les islamistes. A les entendre, l’islamisme est la cause de tous les problèmes du monde arabe. Du monde entier. Aujourd’hui, c’est cela, paraît-il, la nouvelle résistance : nous sommes tous contre les islamistes qui menacent nos libertés fondamentales. Cela est bien évidemment trompeur. Comme est trompeur de croire que Trump est aujourd’hui la source de tous les maux aux Etats-Unis. Critiquer ce dernier ne devrait pas nous faire oublier que les partis politiques et l’élite de gauche n’ont toujours pas entamé leur si nécessaire autocritique.