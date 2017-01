13 Olivier Pickeu dans TGC !

Invité de prestige pour cette 13e de Ta Gueule Coubertin, il s’agit du manager général d’Angers SCO, Olivier Pickeu.

< Florent et Clément étaient présents à l’Arena Loire de Trélazé samedi, pour la première de l’UFAB dans son nouvel écrin devenu le lieu de rdv des deux membres de TGC. Une victoire lors du derby contre Nantes dans une salle au taquet et une qualif en Coupe de France contre Nice. C’est parti pour une série ?

< Olivier Pickeu est manager général du SCO depuis juin 2006. Avec lui, on fait le tour !

– La CAN fait perdre 4 joueurs à Stéphane Moulin et non des moindres… Comment gérer ce souci ?

– Ca s’active durant le mercato : déjà trois arrivées chez les Noirs et Blancs dont le prêt avec option d’achat de l’attaquant K. Bérigaud (Montpellier HSC), un joueur qui ne fait pas l’unanimité parmi les membres de TGC.

– Romain Thomas, mais surtout Nico Pépé sont très prisés, vont ils être scoïstes jusqu’à la fin de la saison ? Olivier Pickeu ne demande que ça mais…

– Une victoire en Coupe de France contre Granville. La CDF, un objectif ?

– La jeunesse du SCO a du talent à l’image de la génération 97 dont Anthony Payet fait partie. Des nouvelles têtes en Ligue 1 pour bientôt?

– L’avenir d’Olivier Pickeu au SCO

– La Ligue 1 évolue avec l’arrivée de joueurs médiatiques et une qualité revue à la hausse, c’est ce qu’en pense l’équipe de TGC, le manager d’Angers SCO pense-t-il la même chose ?

< La Coupe du Monde à 48, la nouvelle invention de la FIFA. Bonne ou mauvaise idée ?