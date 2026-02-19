Skanks x Bamboo Station x Coinxomatik 16/02/2026

Yo les Skankers, pour ce podcast, vous aurez droit à la Triade du Lundi soir Radio Campus Angers, avec une collab de Dj Lus (Skanks), Jo (Bamboo Station) et Dj Coinx (Coinxomatik) dans la bonne humeur évidemment !!
Côté Skanks, une belle playlist Dub To Dubstep:
Turn The Pages Part 1 – Kanka Feat. Don Fe, Tetra Hydro K – Exode Feat Panda Dub, High Tone – Spank, Skream – Midnight Request Line, Skrillex – Scary Bolly Dub, Ganja White Night – Narnia, Knife Party – ‘Bonfire’, SKisM – Experts, Gogol Bordello – Immigraniada (Bassnectar Remix)
Une petite selecta Dub/PsyDub de Martin: Too many mc’s et fury earth de Bandikoot in dub, et Nanosphere – into the spirale embace
Avec jo de Bamboo Station, vous pourrez écouter entre autres : Madmax Hifi, Danubian Dub, Wide Frequency (Hybridub Remix), Sumac Dub (JAEL. Remix), Dubanko & WOODY VIBES Feat. Dekay et bien d’autres encore ….!
Et 2 mini mix de Dj Coinx dont voici la tracklist:
1er Mix DUB DUBSTEP: 01 Miniman – Dub Core 02 L’Entourloop – Le Bonheur feat Panda Dub 03 Jabbadub & RaZtaMama – A-na-nas 04 Chinese Man – I Got That Tune (Tha Trickaz Remix) 05 Bassnectar – The Churn Of The Century 06 Benga – Any Steppers 07 Bassnectar – Cozza Frenzy (Mega Bass Remix) 08 Benga – Crunked Up 09 Panda Dub – Lost Temple 10 Dove Dub Sound – Paproota Dub
2éme Mix DUB JUNGLE: 01 Sumac Dub – The Old Forest 02 Storm Break – Fukuoka Castle part 2 03 Dubamix – Tripalium Dub 04 Kid 606 – Another One Bites The Dubstep 05 Le Peuple De L’Herbe – No Escape feat Ukapache 06 Natural Born Chilers – Rock The Funky Beat 07 Dub Pistols – Mucky Weekend feat Rodney P 08 J-Cut & Kolt Siewerts – The Flute Tune 09 Benny Page – Bang Bang 10 DJ Hybtid – Puffin Erbz 11 Issac Maya – Come A Mi feat Delly Ranx & Blackout Ja 12 Pull Up Collective & Subcriminal – Dubplate Riddim 13 Viny Syndicate – Man Of Steal 14 Biga Ranx – Brigante feat Benny Page