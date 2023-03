Shoegazzze #1: Panorama

Ce premier épisode est une tentative de présentation du shoegaze, sous-catégorie du rock indé qui combine guitares bruyantes et mélodies mélancoliques. Apparu autour de 1990 en Angleterre avec des groupes comme Slowdive, My Bloody Valentine ou Ride et affublé par la presse d’un nom qui se voulait péjoratif au départ (mais on l’a aussi appelé dream pop), le shoegaze a disparu des radars dès le milieu des années 90, balayé par l’irruption de la brit pop (Blur, Oasis, Suede, etc.). Mais deux décennies plus tard, le genre réapparaît un peu partout dans le monde. On vous raconte tout ça en écoutant des exemples.

Musique générique: « Can’t Wait », Cosmopaark