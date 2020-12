La Mine S6-E05: Sélections…

Viens on s'casse d'ici. > MONSIEUR M /

Victory. > WOLF DOMINATION /

Mass media. > RASHEED CHAPPELL /

Here we go. > HATCHET MEN /

Psalm 151. > AKASHIK ANCESTORZ /

Fake cakes. > YATIL HASSAN - UNKNOWN MIZERY - MEGA /

Mongolia. > ACTION BRONSON - HOLOGRAM - MEYHEM LAUREN /

I hate everything. > ACTION BRONSON /

Islamic excellence. > ACTION BRONSON - BIG BODY BES /

Bag of money. > ACTION BRONSON - MEYHEM LAUREN /

Cha cha cha. > FLIPMODE SQUAD /

King Kong. > SEAN PRICE - ROCK /

No cigar. > GOODIE MOB - ANDRE 3000 /

Gah damn high. > JUICY J - WIZ KHALIFA /

Santos partyhouse. > SMOKE DZA - WIZ KHALIFA - CURREN$Y - BIG K.R.I.T - GIRL TALK /

La pépite: /

Cannabis & camembert. > SHERYO - RRIKE - TAÏPAN - SAKE - WAPI - MOKLESS /

Kick ça: /

Wildin'. > WEZA /

Matraque et LBD. > SWIFT GUAD - PACO /

Expédition punitive. > SWIFT GUAD - PACO /

Mon rap et moi. > PACO /

Le truc est simple. > SHERYO /

Senseï. > HUGO TSR /

Le manuscrit page 2. > CENZA /

Fantômes. > AKAUSTIK /

J'purge ma peine. > JB L'OTARCIK - MATTHIEU /

Kundalini rising. > ATMA - SON OF SATURN /

This thing of undying love. > KEVLAAR 7 - BRONZE NAZARETH /

Son of Niah. > K.LASHNEKOFF /

Man down > XZIBIT - B.REAL - DEMRICK - BUSTA RHYMES - JAHSEE /

Le classic: /

Qui veut... (rmx) > OL KAINRY - BUSTA FLEX - PASSI - LINO - LE RAT LUCIANO /

Padurap: /

Isto é Angola. > HELVIO /